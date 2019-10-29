Разведение войск на Донбассе обсудят на Львовском форуме по безопасности

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила сопредседатель форума, лидер политической партии "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид.

Она отметила, что последние новости с Донбасса делают нынешнюю тему форума: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" еще более актуальной.

"Россия - реальная угроза не только для Украины. На самом деле, эта страна уже превратила международную безопасность в сплошную, общую для всех, зону риска. И это является очень серьезным вызовом для многих стран мира. Впервые о такой "русской угрозе" открыто заговорили именно на Львовском форуме по безопасности, который три года подряд собирает ряд известных украинских и международных экспертов. Эта тема вновь будет ключевой в этом году", - добавила Сыроид.

В рамках Львовского форума по безопасности запланированы восемь дискуссионных панелей.

31 октября состоятся дискуссии:

- История: изучили ли мы ее уроки?

- Понимание и отрицание угроз

- Морская стратегия в Балто-Черноморском регионе: обеспечение безопасности через систему международного права

- Ответ на угрозу: военное измерение

На 1 ноября запланированы дискуссии:

- Будущее Балто-Черноморского региона глазами молодежи

- Украинские военнопленные без статуса, но с надеждой вернуться домой

- Медиа как критическая инфраструктура

- Критическая инфраструктура: стабильность или опасность?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовский форум по безопасности 2019 откроет известный британский исследователь войны Лоуренс Фридман

В форуме примут участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.

Модераторами мероприятия будут сопредседатели форума Бен Ходжес, генерал-лейтенант американской армии в отставке, и Оксана Сыроид.

Эксперты будут размышлять над тем, как защитить критическую инфраструктуру - информационное и киберпространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России, направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также - "формула Штайнмайера", особый статус Донбасса, Украина - в эпицентре американского конфликта, российские вызовы для Балто-Черноморского региона".

Львовский форум по безопасности-2019 состоится 30 октября - 1 ноября в Информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид