Разведение войск на Донбассе обсудят на Львовском форуме по безопасности

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила сопредседатель форума, лидер политической партии "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид.
Она отметила, что последние новости с Донбасса делают нынешнюю тему форума: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" еще более актуальной.
"Россия - реальная угроза не только для Украины. На самом деле, эта страна уже превратила международную безопасность в сплошную, общую для всех, зону риска. И это является очень серьезным вызовом для многих стран мира. Впервые о такой "русской угрозе" открыто заговорили именно на Львовском форуме по безопасности, который три года подряд собирает ряд известных украинских и международных экспертов. Эта тема вновь будет ключевой в этом году", - добавила Сыроид.
В рамках Львовского форума по безопасности запланированы восемь дискуссионных панелей.
31 октября состоятся дискуссии:
- История: изучили ли мы ее уроки?
- Понимание и отрицание угроз
- Морская стратегия в Балто-Черноморском регионе: обеспечение безопасности через систему международного права
- Ответ на угрозу: военное измерение
На 1 ноября запланированы дискуссии:
- Будущее Балто-Черноморского региона глазами молодежи
- Украинские военнопленные без статуса, но с надеждой вернуться домой
- Медиа как критическая инфраструктура
- Критическая инфраструктура: стабильность или опасность?
В форуме примут участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.
Модераторами мероприятия будут сопредседатели форума Бен Ходжес, генерал-лейтенант американской армии в отставке, и Оксана Сыроид.
Эксперты будут размышлять над тем, как защитить критическую инфраструктуру - информационное и киберпространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России, направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также - "формула Штайнмайера", особый статус Донбасса, Украина - в эпицентре американского конфликта, российские вызовы для Балто-Черноморского региона".
Львовский форум по безопасности-2019 состоится 30 октября - 1 ноября в Информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.