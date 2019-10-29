Выборы в Раду: ЦИК завершила пересчет голосов на 198 округе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ЦИК на своей странице в сети Facebook.

"29 октября Центральная избирательная комиссия под председательством Олега Диденко после перерыва продолжила работу в режиме заседания.

Во время этого заседания Комиссия во исполнение судебных решений осуществила повторный подсчет голосов избирателей еще на шести избирательных участках одномандатного избирательного округа № 198", - говорится в сообщении.

Таким образом, ЦИК завершила осуществлять полномочия окружной избирательной комиссии ОИО № 198 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 о повторном подсчете голосов избирателей на 21 избирательном участке этого ОИО.

Повторный подсчет голосов избирателей был осуществлен на избирательных участках № 710238, 710240, 710242, 710244, 710245, 710246, 710247, 710248, 710250, 710251, 710252, 710253, 710254, 710255, 710256, 710257, 710258, 710259, 710260, 710261, 710262. После завершения подсчета члены ЦИК подписали соответствующие протоколы.

"Комиссия выявила отдельные разногласия, которые существенно не влияют на итоги голосования в этом округе. Все они будут тщательно проработаны перед совершением Комиссией дальнейших действий по установлению результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в ОИО № 198", - говорится в сообщении.

Как известно, ЦИК зарегистрировала Сергея Рудыка народным депутатом, избранным в ОИО № 198 на внеочередных парламентских выборах 21 июля. 28 августа это решение отменено соответствующими судебными решениями.

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