"А кто такие лнр? Мы их уже признали?": Пост депутата от СН Камельчука о разведении в Золотом возмутил пользователей Facebook

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Камельчука в фейсбуке.
В частности, читателей поста возмутила сама аббривеатура "ЛНР", что по их мнению свидетельствует о признании террористов.
"А кто такие лнр? Мы их уже признали? Российских войск там нет?" - спрашивает Александр Куликовский.
"Это легализация НВФ?" - также интересуется Василь Масний
В ответ Камельчук попросил критикующих назвать свой вариант, и ему предложили писать "российские войска", "оккупационные войска", "террористы", "боевики". Однако он так и не исправил свой текст.
Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона начала в Золотом процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой на заседании трехсторонней контактной группы в Минске договоренностью.