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29.10.19 16:42

"А кто такие лнр? Мы их уже признали?": Пост депутата от СН Камельчука о разведении в Золотом возмутил пользователей Facebook

Депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук написал, что "ВСУ и "ЛНР" подтвердили готовность начать разведение войск в Золотом", чем вызвал гневные комментарии под своим постом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Камельчука в фейсбуке.

В частности, читателей поста возмутила сама аббривеатура "ЛНР", что по их мнению свидетельствует о признании террористов.

А кто такие лнр? Мы их уже признали?: Пост депутата от СН Камельчука о разведении в Золотом возмутил пользователей Facebook 01

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"А кто такие лнр? Мы их уже признали? Российских войск там нет?" - спрашивает Александр Куликовский.

"Это легализация НВФ?" - также интересуется Василь Масний

В ответ Камельчук попросил критикующих назвать свой вариант, и ему предложили писать "российские войска", "оккупационные войска", "террористы", "боевики". Однако он так и не исправил свой текст.

А кто такие лнр? Мы их уже признали?: Пост депутата от СН Камельчука о разведении в Золотом возмутил пользователей Facebook 02

А кто такие лнр? Мы их уже признали?: Пост депутата от СН Камельчука о разведении в Золотом возмутил пользователей Facebook 03

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона начала в Золотом процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой на заседании трехсторонней контактной группы в Минске договоренностью.

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