Законопроекты 1209 и 1210 вызывают серьезное беспокойство бизнеса, - Европейская Бизнес Ассоциация

Европейская Бизнес Ассоциация, объединяющая более 1000 украинских и иностранных компаний, работающих в Украине, направила официальное письмо на имя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева с существенными замечаниями по законопроектам 1209, 1209- 1, 1210 и 1210-1.



Рассмотрение этих законопроектов запланировано парламентом на текущую неделю.



- Ряд предложений, которые содержатся в законопроектах, продолжает вызывать серьезное беспокойство у компаний-членов Ассоциации, - заявила в письме исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.



Всего в ЕБА определили 11 системных проблем данных законопроектов. В частности, бизнес выступает категорически против штрафных санкций по налоговым накладным, изменений в правила трансфертного ценообразования, доначисления НДС при экспорте, и тому подобное.



Особое внимание в Европейской Бизнес Ассоциации обратили на исключение из Налогового кодекса норм о личной ответственности налоговых инспекторов за необоснованные доначисления по налогам и сборам.



- налогоплательщикам удалось наладить конструктивный диалог с налоговыми органами не в последнюю очередь благодаря этой сдерживающей норме в Налоговом кодексе. Призываем сохранить в НКУ принцип личной ответственности налоговых инспекторов - советует исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.



Также в ЕБА негативно отнеслись к усложнению правил трансфертного ценообразования, что может существенно ударить по работе в том числе крупных иностранных инвесторов в Украине.



- Предложенные изменения расширяют права налоговых органов, возлагая значительное бремя на налогоплательщиков (например, предоставление налоговым органам информации о заключенных контрактах по сырьевым товарам), - объясняет Анна Деревянко.



В Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали осложнения процесса учета в налоговом учете процентов по кредитам и другим долговым обязательствам. По мнению ЕБА, это существенно ухудшит доступность кредитов для финансирования украинского бизнеса.



Кроме того, Европейская Бизнес Ассоциация обвинила народных депутатов в избирательном и необоснованно резком повышении налогового давления на отдельные отрасли промышленности.



Речь идет, в частности, о резком росте рентной платы при добыче полезных ископаемых, в т.ч. железной руды.



- Суммы налога вырастут в 4 раза и существенно увеличат себестоимость продукции. И это учитывая чрезвычайно высокую конкуренцию на этом рынке, в частности со стороны Российской Федерации, - напоминает Анна Деревянко.



Также в Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали сохранение обременительной системы администрирования акцизов на топливо и резкое повышение акцизов на табачные изделия, в частности на табакосодержащие изделия для электронагрева - что, по мнению ЕБА, противоречит нормам Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.



- Также Ассоциация настаивает на неукоснительном соблюдении принципа стабильности налогового законодательства и поддерживает заявления премьер-министра Украины о том, что налоговая реформа должна начаться весной 2020, а изменения в налоговое законодательство должны вступить в силу с 2021, - заявила в официальном письме исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.