Сил полиции достаточно, чтобы обеспечить безопасность в Золотом и отреагировать на возможные провокации, - Аваков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
Отмечается, что сейчас ситуация спокойная и контролируемая. В этом населенном пункте круглосуточно несут службу усиленные гвардейцами полицейские патрули, которые полностью готовы к выполнению правоохранительных функций.
Отдельно на месте работают полицейские центры оказания помощи гражданам.
"В МВД хватает сил и средств для обеспечения общественной безопасности. В случае нарушения противником договоренностей о разведении войск, в МВД хватит сил и средств вовремя и адекватно отреагировать на угрозу", - отметил глава МВД.
Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона начала в Золотом процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой на заседании трехсторонней контактной группы в Минске договоренностью.