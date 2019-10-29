Предварительная причина гибели экс-министра Кутового - плохие погодные условия, - директор Нацбюро по расследованию авиационных происшествий Бабенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Сейчас работает специальная комиссия, которая расследует причины авиакатастрофы. Расследование будет сложным. Там все сгорело. Черные ящики на этом типе вертолетов не устанавливаются. Но уже понятно, что Кутовой разбился на вертолете из-за плохих погодных условий и отсутствия достаточного опыта по управлению воздушным судном", - считает Бабенко.

Он отметил, что пилот из-за сильного тумана потерял пространственное положение вертолета и уже ничего не мог с этим сделать, в результате – врезался в землю.

Также, по информации Бабенко, Кутовой имел всего 50 часов налета, а это значит, что у пилота не было достаточного опыта.

"Законы меняются. Ранее он должен был бы летать с инструктором не менее 150 часов. А тут ясно, что пилот не был подготовлен к полету в таких метеоусловиях. Он вылетел в нормальную погоду, но попал в туман и летел, а мог бы вернуться или приземлиться и ждать погоды. Он переоценил свои возможности", - сказал Бабенко.

Напомним, 21 октября экс-министр Тарас Кутовой погиб в авиакатастрофе под Полтавой.

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