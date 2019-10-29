МВД предоставит итальянскому следствию дополнительные доказательства невиновности Маркива, - Аваков

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"Сегодня, 29 октября, Арсен Аваков во время инвестиционного форума в Мариуполе в очередной раз провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилия", - сказано в сообщении.

Аваков сообщил послу, что украинская полиция получила материалы расследования гибели итальянского журналиста Рокелли, которое вела СБУ. "Сейчас следователь по делу гвардейца (Виталия Маркива. – Ред.) уже обратился в прокуратуру Италии с предложением предоставить им статус наблюдателя в этом расследовании в рамках международного правового поля", - сказал Аваков.

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Посол Италии Давиде Ла Чечилия пообещал Арсену Авакову наладить коммуникацию с правительством Италии по делу Виталия Маркива.

"Кроме того, в МВД обратилась группа итальянских журналистов, которые планируют снять документальный фильм по делу Виталия Маркива. Ведомство готово оказать всестороннюю помощь", - сообщили в департаменте коммуникации.

Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

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