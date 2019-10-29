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29.10.19 17:24

Рада приняла закон об инженерно-техническом обустройстве госграницы

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 0905 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы".

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За проголосовали 288 народных депутатов.

Законопроект вносит изменения в Земельный кодекс Украины, Водный кодекс Украины и Закон Украины "О государственной границе Украины". Ими предлагается "определить размеры земельных участков, предоставляемых органам Государственной пограничной службы Украины для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры шириной не менее 50 метров, а также освобождение этих органов в связи с этим от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства".

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