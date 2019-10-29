Если поедете в другую страну и получите там образование - возвращайтесь домой поднимать Украину, - Зеленский на молодежном форуме в Мариуполе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Я очень хотел бы, чтобы у нас вся страна была такая. Я имею в виду, что все люди должны быть заряжены такой энергией, как у вас", - обратился Зеленский к участникам форума.

Президент ознакомился с презентациями проектов, разработанных представителями Украинской академии лидерства. В частности, это идеи, связанные с развитием кинопроизводства, трудоустройством молодежи, переработкой мусора.

Владимир Зеленский отметил необходимость постоянного диалога между молодежью и представителями власти.

"Нашей стране нужно, чтобы такие люди, как вы, получили качественное образование, были талантливыми и свободными. Если вы поедете в другую страну, пожалуйста, получите там образование и возвращайтесь домой поднимать лучшую страну, которая подарила нам жизнь, - в Украину", - подчеркнул он.

Владимир Зеленский поблагодарил за возможность присутствовать на форуме.

"Вы молоды, вы действительно можете изменить страну. Мы хотим услышать от вас, какой вы видите нашу страну", - отметил президент.

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