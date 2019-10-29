"Виталий бодр и целеустремлен", - Антон Геращенко встретился в Италии с осужденным нацгвардейцем Маркивым

О встрече Геращенко написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на 2 года и 4 месяца, проведенных в неволе, Виталий бодр и целеустремлен. Он поддерживает свое тело и дух постоянными тренировками. Читает много книг. Больше всего ему обидно даже не за то, что он свои молодые годы проводит за решеткой, а за то, что итальянский суд фактически обвинил Украинский народ в том, что он защищал свое государство от коварного нападения", - рассказал замглавы МВД.

По словам Геращенко, к защите Маркива присоединился новый адвокат Александр Чебаненко. Он будет работать вместе с итальянскими защитниками украинца Рафаэлле Делла Валле и Никколо Бертолини.

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"Апелляция на абсурдный, неправосудный и не имеющий ничего общего с реальностью приговор будет подана вовремя. Слушать дело будет апелляционный суд присяжных города Милана", - написал Геращенко.

"Виталий передал слова искренней благодарности своим собратьям - бойцам добровольческого батальона НГУ имени Генерала Кульчицкого, а также его добровольным защитникам - волонтерам в Украине, Италии и по всему миру", - добавил замглавы МВД.

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Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.



