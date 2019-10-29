Рада открыла украинцам беспрепятственный доступ к пляжам и водоемам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За проголосовали 314 народных депутатов.

Законопроект предлагает "запретить ограничение общего водопользования в связи с предоставлением прибрежных защитных полос (пляжных зон) в пользование юридическим или физическим лицам".

Кроме того, предлагается внести положения по обеспечению гражданам беспрепятственного и бесплатного доступа к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжных зон, а также к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования, а также о том, что препятствование такому доступу является основанием для прекращения права пользования землями прибрежных защитных полос, если такое право предоставлено юридическим или физическим лицам.

"Кроме того, ст. 61 и ст. 62 Земельного кодекса Украины предлагается дополнить положениями о том, что в прибрежных защитных полосах не допускается установление ограждений или других конструкций, препятствующих доступу граждан к побережью водных объектов. Также дополнение к указанным статьям предусматривает механизм демонтажа таких ограждений или других конструкций за счет их владельцев", - говорится в пояснительной записке.

Также предлагается установить административную ответственность "за неправомерное ограничение беспрепятственного и бесплатного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования".

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Полномочия по обеспечению беспрепятственного доступа граждан к водоемам предоставляются исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов и местным государственным администрациям.

"В заключительных положениях законопроекта содержится норма о том, что ограждения или другие конструкции, установленные до вступления в силу Закона и препятствующие доступу граждан к побережью водных объектов, подлежат демонтажу в течение двух месяцев со дня вступления в силу Закона", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.