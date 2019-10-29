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29.10.19 18:09

Украинцы смогут сменить отчество: Рада поддержала законопроект

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №0938 о праве на смену отчества.

паспорт

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает внесение изменений в части первую и вторую статьи 295 Гражданского кодекса Украины. Теперь украинцы смогут по своему усмотрению изменять отчество – так же, как имя и фамилию.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, действующее законодательство Украины прямо не предусматривает право лица изменять свое отчество.

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