Путь ко встрече в нормандском формате открыт, но политические вопросы - только после контроля за границей, - Украина на переговорах в Минске

Такого мнения придерживается представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма. Об этом его пресс-секретарь Дарка Олифер написала в Facebook по итогам заседания ТКГ в Минске, информирует Цензор.НЕТ.

"Итоги работы ТКГ за последний период открыли путь к встрече в нормандской формате на высшем уровне, где, по мнению Леонида Кучмы, возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине", - сообщила она.

По словам Олифер, сегодня Трехсторонняя контактная группа получила информацию о начале разведения в Золотом.

"В соответствии с Рамочным решением ТКГ от 2016 года следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе н.п. Петровское - при 7-дневном соблюдении режима тишины", - написала Олифер.

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Пресс-секретарь Кучмы подчеркнула, что за пределами этих участков (Золотого и Петровского. – Ред.) ситуация с безопасностью остается "напряженной".

"Украинская сторона отметила, что урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения безопасности блока вопросов Минских соглашений, вместе с урегулированием проблемы контроля за украинской-российской границей", - подытожила Олифер.

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