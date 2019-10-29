Межфракционное объединение депутатов "Свободу Маркиву" создано в Раде

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал нардеп от "СН "Егор Чернев.
Он отметил: "Как становится понятным из названия, нашей целью является освобождение и возвращение в Украину украинского нацгвардейца Виталия Маркива, который был несправедливо осужден в Италии к 24 годам лишения свободы.
Напомню, что Виталий был осужден по сфабрикованному обвинению в гибели во время минометного обстрела под Славянском в 2014 году итальянского журналиста Рокелли. Нет никаких фактов, доказывали бы его вину или причастность к этим событиям.
Наше МФО будет работать в политической плоскости как внутри страны, так и на международном уровне, чтобы максимально ускорить освобождение нашего бойца.
Мы уже работаем в связке с исполнительной властью. Создана рабочая группа, в которую вошли заместитель министра юстиции, заместитель министра внутренних дел, омбудсмен по правам человека и я как председатель межфракционного объединения.
Мы должны сделать все для освобождения Виталия Маркива. Ведь Украина своих защитников не бросает".
Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.