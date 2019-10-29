"Мы хотим подготовить действительно большой обмен", - Сайдик

О готовящемся обмене на спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик рассказал журналистам в Минске после заседания ТКГ. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми. Могу сказать, что это очень серьезная работа. Здесь (на заседаниях ТКГ. – Ред.) мы хотим подготовить действительно большой обмен и поэтому надо работать по каждому лицу, чтобы определить его, можно сказать, будущую судьбу", - сказал Сайдик.

При этом спецпредставитель ОБСЕ сообщил, что участники политической рабочей подгруппы ТКГ обсуждали вопросы, связанные с реализацией так называемой "формулы Штайнмайера", сообщает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

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Кроме того, Сайдик назвал разведения сил в Золотом большим шагом вперед.

"Стороны сегодня сделали большой шаг вперед", - подчеркнул он.

Спецпредставитель ОБСЕ с удовлетворением отметил также существенный прогресс по восстановлению моста в Станице Луганской.

Вместе с тем дипломат посетовал, что, как и в прошлый раз, не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня.

"Число нарушений хотя и остается ниже, чем до начала перемирия, но продолжает колебаться", - констатировал Сайдик.

Он в очередной раз призвал стороны, "осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия".

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