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29.10.19 19:28

ВСУ готовы защитить жителей Золотого в случае провокаций, - командующий ООС Кравченко

В случае провокационных действий противника на участке разведений сил и средств в районе Золотого Луганской области украинские военные готовы предоставить защиту гражданскому населению.

кравченко,владимир

Об этом журналистам на брифинге в Краматорске заявил командующий операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вооруженные силы Украины готовы в случае каких-либо провокационных действий противника предоставить защиту гражданским людям", - сказал Кравченко.

Командующий ООС подчеркнул, что на этой территории "будут работать социальные службы, местные органы власти и военно-гражданские администрации".

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Он заверил, что в процессе разведения сил и средств и по его окончании представители Национальной гвардии и Государственной пограничной службы обеспечивают защиту гражданского населения и правопорядок.

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