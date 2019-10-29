Билецкий призвал помочь ветеранам, которые блокируют разведение сил в Золотом. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеоблоге.

Билецкий отметил: "Сегодня власть все же решила отступать из Золотого. И по своей печальной традиции продолжает врать: всю неделю нам сообщали об обстреле боевиков, добровольцы фиксировали нарушение тишины, а уже сегодня штаб ООС по указанию сверху пишет, что на участке разведения тихо. Они быстро привыкли врать, но мы, украинцы, им уже не верим.

Сегодня власти решили отступать из Золотого. Но на своих местах остаются добровольцы, которые готовы защищать украинскую землю и местных жителей. Они нуждаются в вашей помощи. Призываем всех неравнодушных присоединяться к ветеранам в Золотом или помогать едой, транспортом, всем необходимым".

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.