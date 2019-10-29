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29.10.19 20:06

Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал "решить вопрос" получения лицензии на обмен валюты. ФОТОрепортаж

29 октября 2019, при процессуальном руководстве прокуратуры города Киева следователями СУ ГУ НП в г.. Киеве совместно с ГУБКОП СБУ задержали главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме 50 тыс. долларов США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В сообщении отмечается: "Досудебным расследованием установлено, что указанную сумму главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, осуществляющего деятельность по обмену валюты, за содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.

Во время передачи части обусловленных средств в сумме 40 тыс. долларов США служащего банка задержали у здания НБУ на Печерске.

Сейчас задержанному лицу готовится сообщение о подозрении в предварительной квалификацией ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины. На месте происшествия проводятся следственные действия".

Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 01
Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 02

Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 03

Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 04


Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 05
Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 06
Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 07
Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 08

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