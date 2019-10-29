Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.10.19 20:15

Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Мысяк, его замом стал Донской из управления Горбатюка

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении руководителя и его зама в Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

гпу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Так, на должность начальника указанного Департамента ГПУ назначен Виктор Мысяк, на должность заместителя начальника департамента - Алексей Донской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нельзя передавать дела Майдана в ГБР, то есть "в никуда", или отдавать их новым следователем, - обращение адвокатов семей Небесной сотни

Отмечается, что Мысяк ранее занимал должность заместителя начальника департамента - начальника управления организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории Генпрокуратуры.

Донской занимал должность начальника отдела организации и процессуального руководства по уголовным производствам Управления специальных расследований Генпрокуратуры.

Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.

Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

Также читайте: Зеленский считал расследование дел Майдана односторонним, - Горбатюк

21 октября генпрокурор Руслан Рябошапка создал вместо Управления специальных расследований новый департамент, который будет осуществлять только процессуальное руководство по делам Майдана.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100