Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Мысяк, его замом стал Донской из управления Горбатюка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Так, на должность начальника указанного Департамента ГПУ назначен Виктор Мысяк, на должность заместителя начальника департамента - Алексей Донской.

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Отмечается, что Мысяк ранее занимал должность заместителя начальника департамента - начальника управления организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории Генпрокуратуры.

Донской занимал должность начальника отдела организации и процессуального руководства по уголовным производствам Управления специальных расследований Генпрокуратуры.

Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.

Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

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21 октября генпрокурор Руслан Рябошапка создал вместо Управления специальных расследований новый департамент, который будет осуществлять только процессуальное руководство по делам Майдана.