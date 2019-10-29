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29.10.19 20:49

Террористы обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался - штаб ООС

В штабе Операции объединенных сил пояснили ситуацию с тем, что несмотря на обстрелы в населенном пункте Золотое, ВСУ начали отвод войск с линии разграничения.

кравченко,золотое

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. 

В сообщении отмечается: "Для устранения недоразумений вокруг материалов пресс-центре ОС объясняем, что фиксацию обстрелов позиций Объединенных сил и участков разведения в частности, проводит как украинская сторона, так и СММ ОБСЕ.

Фиксация обстрелов представителями СММ ОБСЕ проходит на основании информации с видеокамер Миссии, расположенных на разных участках линии разграничения.

Таким образом, зафиксированный 26.10.2019 представителями Объединенных сил факт обстрела участка разведения в Золотом-4 не нашел подтверждения у представителей СММ ОБСЕ.

А 5 обстрелов, которые российские оккупационные войска вчера совершили из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4) состоялись за пределами участка разведения №2". 

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

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