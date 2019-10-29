Разведение сил в Золотом - важный сигнал для местного населения, что движение в направлении мира возможно, - МИД ФРГ

Об этом говорится в Twitter МИД ФРГ, передает Цензор.НЕТ.
"В течение пяти лет на Востоке Украины бушует конфликт. Разведение сил в Золотом - важный сигнал надежды для местного населения, сигнал того, что реальное движение в направлении достижения мира возможно", - сказано в сообщении.
Дипломаты уверены, что разведение нужно проводить и на других участках.
Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.