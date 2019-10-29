Нацбанк отменил лимит на покупку валюты

Об отмене ограничений Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

"Дневной лимит в 150 тыс. грн через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга отменен. Также прекращает действовать требование о предоставлении физическими лицами документов в банк, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты", - говорится в сообщении.

По оценке НБУ, эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок. "Подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты осуществляется на суммы, меньше 150 тыс. грн, а общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня являются соразмерными", - объяснил Нацбанк.

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При этом чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке благодаря избыточному предложению валюты со стороны бизнеса и инвесторов в этом году составляет почти $4 млрд, а международные резервы в течение последних месяцев сохраняются на уровне $21-22 млрд, уточняется в сообщении. Кроме того, регулятор не видит оснований и для усиления давления на гривню в результате действия психологических факторов - инфляционные и девальвационные ожидания украинцев, как свидетельствуют последние опросы Нацбанка, продолжают улучшаться.

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Согласно сообщению, либерализация валютного законодательства и укрепление макрофинансовой стабильности позволили Центробанку отменить в текущем году более 30 валютных ограничений, в том числе и для населения.