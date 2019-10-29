Синод Элладской церкви направил поздравление Епифанию с признанием автокефалии ПЦУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила во вторник пресс-служба ПЦУ.

"Радуемся доброй вести о том, что общие стремления и действия увенчались успехом, и разрушена преграда, которая стояла между вами и нами, православными и братьями во всем, преграда, которая нас разделяла, нанося печали, крупные скандалы и большой вред всей Церкви и православию", — говорится в опубликованном ПЦУ тексте письма.

Синод Элладской церкви также пожелал Епифанию "освободить церковь Украины от беспокойства, которое разрушает ее единство, и восстановить в ней мир в полной мере".

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Архиерейский собор ЭПЦ признал право Константинопольского патриархата предоставить ПЦУ автокефалию.