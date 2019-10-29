Синод Элладской церкви направил поздравление Епифанию с признанием автокефалии ПЦУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила во вторник пресс-служба ПЦУ.
"Радуемся доброй вести о том, что общие стремления и действия увенчались успехом, и разрушена преграда, которая стояла между вами и нами, православными и братьями во всем, преграда, которая нас разделяла, нанося печали, крупные скандалы и большой вред всей Церкви и православию", — говорится в опубликованном ПЦУ тексте письма.
Синод Элладской церкви также пожелал Епифанию "освободить церковь Украины от беспокойства, которое разрушает ее единство, и восстановить в ней мир в полной мере".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Архиерейский собор ЭПЦ признал право Константинопольского патриархата предоставить ПЦУ автокефалию.