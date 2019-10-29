Это ошибка, - Вакарчук о разведении сил и средств в Золотом

Об этом заявил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Еще утром мы читали сообщение штаба ООС об обстреле со стороны врага, а уже в обед слышим заявления об отводе. Такие действия президента и его команды являются ошибкой, нельзя идти ни на какие разведения войск, пока режим тишины не обеспечен. Отвод войск как таковой не дает ничего, кроме выполнения Минских договоренностей, которые давно устарели и не имеют никакого значения. Односторонние шаги по их выполнению не приведут ни к победе, ни к миру", - заявил Вакарчук.

Политик считает, что следует отходить от зафиксированных 5 лет назад Минских договоренностей, ведь каждая из сторон тогдашних переговоров трактует их по-своему.

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"Цель России очевидна - она ​​хочет, чтобы Украина оказалась в как можно более сложной ситуации: политической, экономической, социальной. Франция и Германия хотят как можно быстрее закончить конфликт. А для Украины важны наши условия. Первое - безопасность граждан. Всех. В том числе на линии разведения. Второе - понимать, каким образом политически восстановить контроль над этой территорией", - сказано в сообщении.

"Именно поэтому вместо односторонних шагов по разведению войск нам необходима четкая стратегия линии поведения. Восстановление контроля над Донбассом и Крымом должно быть по четкому плану, по украинским условиям ", - подчеркнул Вакарчук.

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Для написания таких условиях партия "Голос" инициировала создание временной специальной парламентской комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности Украины.