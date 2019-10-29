Разведение сил приблизит нормандский саммит, но это не самоцель, - Зеленский

Об этом он сказал журналистам после Первого инвестиционного форума в Мариуполе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что Нормандский формат очень сильно приблизили", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что главной целью любого разведения сил является уменьшение количества возможностей для обстрелов.

"Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра. Нормандский формат - это еще одна возможность. То есть, это несколько таких шагов к тому, чтобы обеспечить реальный режим тишины, не на словах, а реальный", - отметил он.

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Зеленский указал, что украинская сторона идет на разведение сил там, где это возможно. "Где не можем, опасно - там не разводим. Надо говорить о каких-то других шагах. Поэтому все по чуть-чуть", - сказал он.