Съезд судей избрал Юровскую судьей Конституционного суда, еще две кандидатуры будут голосовать 30 октября

Соответствующее решение принято по результатам голосования делегатов XVII внеочередного съезда судей Украины, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

По результатам голосования необходимое количество голосов получила Галина Юровская, чью кандидатуру поддержали 145 делегатов.

"Уважаемые коллеги, я объявляю, что назначенной на должность судьи Конституционного Суда Украины XVII внеочередным съездом судей Украины является Юровская Галина Валентиновна", - заявил председательствующий на съезде Богдан Монич.

Поскольку съезд должен избрать трех судей, а остальные кандидаты не набрали необходимое количество голосов, то еще четырех судей съезд решил внести в бюллетени для повторного голосования, которое состоится завтра, 30 октября.

Таким образом, в бюллетень для повторного голосования внесли Александра Коровайко, за которого проголосовали сегодня 106 делегатов, Петра Филюка - 98 голосов, Оксану Грищук - 76 голосов и Александра Прокопенко - 61 голос.

Монич отметил, что завтра съезд продолжит работу в 9.30.

Как сообщал Укринформ, в Киеве проходит XVII внеочередной съезд судей Украины, который будет продолжаться 29-30 октября 2019 года.

В повестке дня съезда вопрос об избрании трех судей Конституционного Суда Украины, двух членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а также - заслушивание информации органов судейского самоуправления об их деятельности.

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