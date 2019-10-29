"Наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью", - Зеленский

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальную страницу главы государства.

"На Форум приехали представители более 40 стран, компании и организации с совокупным бюджетом почти $ 100 млрд. Мы говорили и с Мировым банком, и с ЕБРР, и с частными инвесторами", - написал Зеленский.

Президент считает, что "турборежим", в котором работает парламент, производит на инвесторов положительное впечатление.

"Движемся к выполнению того, что принимает парламент и верю, что наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью. Чтобы каждый украинец мог развиваться, путешествовать, учиться инновациям, чтобы наши специалисты конкурировали в мире", - поделился президент.

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Президент Украины подчеркнул, что Мариуполь для проведения Первого инвестиционного форума был выбран не случайно.

"Почему мы организовали Форум в Мариуполе? Ведь именно этот город станет стартом для нового Донбасса. Здесь уже открыли крутой ИТ-хаб с нужными стартапами, начали улучшать экологию. Сегодня управлял автомобилем на новенькой трассе, 130 километров которой построили всего за два с половиной месяца. Скоро результатов будет еще больше, потому что мы можем работать быстро и качественно", - подытожил президент Украины.