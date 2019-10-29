Вспышка гепатита в Чернигове: в больнице уже 20 детей

Госпитализированы еще четверо учеников 5-го, 6-го и 8-го классов. Об этом сообщили в Черниговской областной детской больнице, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что им предоставляется необходимое лечение. Состояние детей - средней тяжести. У большинства из них лабораторного подтвержден диагноз "вирусный гепатит А".

Как сообщил сегодня во время совещания в горсовете начальник Управления здравоохранения городского совета Владислав Кухар, источником инфекции была работница пищеблока учебного заведения. Она госпитализирована еще 18 октября и находится на лечении в Черниговской центральной районной больнице.

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За два дня до этого, по словам директора КП "Школьное" Антонины Радченко, эта сотрудница прошла медицинский осмотр, который не показал болезней или их возбудителей. Из-за этого факта все работники пищеблока школы №7 повторно сдают анализы - теперь в частной клинике.

По поручению городского головы Владислава Атрошенко в Чернигове после вспышки гепатита в школе введут более тщательную проверку работников и дополнительные меры для коллективов школьных столовых.

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Напомним, ранее в одной из черниговских школ выявлена вспышка вирусного гепатита "А". Изначально из-за распространения заболевания были госпитализированы 13 человек: учащиеся и работница пищеблока.

По данному факту полиция открыла уголовное производство.