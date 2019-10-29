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29.10.19 23:16

"В любую согласованную контактной группой дату", - члены НВФ "ДНР" готовы к разведению сил в Петровском

Представитель незаконного вооруженного формирования в ДНР в Трехсторонней контактной группе Алексей Никоноров заявил о готовности к разведению сил в Петровском Донецкой области.

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Об этом он заявил во вторник в Минске, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство РИА "Новости".

Никоноров утверждает, что его соратниками "изначально были продемонстрированы намерения выполнить все необходимые мероприятия, согласно ранее утвержденному в Минске плану-графику".

"Мы по-прежнему готовы начать процесс по устранению нарушений в любую согласованную контактной группой дату при условии зеркальных действий со стороны вооруженных формирований Украины", - заявил он.

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