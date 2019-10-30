Враг за сутки 9 раз открывал огонь по позициям ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 4 обстрела:
- неподалеку от Богдановки - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
- возле Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
- вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Водяного, что на Приазовье - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов:
- трижды вблизи Луганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- два раза неподалеку от Крымского - из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
"Вчера, 29 октября, потерь в результате вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- возле Зайцево - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;
- вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.
"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в пресс-центре ОС.