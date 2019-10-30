Рада сегодня рассмотрит создание ВСК по трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, вопросы вырубки лесов и переименование Переяслав-Хмельницкого

В начале заседания Рада планирует ратифицировать соглашения об избежании двойного налогообложения с Великобританией, Малайзией и Кипром, затем - рассмотреть создание временной следственной комиссии по фактам массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года и ненадлежащего исполнения обязанностей правоохранительными органами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В первом чтении парламент планирует рассмотреть четыре законопроекта:

- 2187, о сохранении культурных ценностей - предлагаются изменения о назначении руководителей учреждений культуры, находящихся на временно оккупированных территориях;

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардеп Корявченков ("Юзик") отрицает продажу в Раде билетов на выступление "Квартала-95": "Это были пригласительные". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

- 1122, об упорядочивании ценообразования и недопущении повышения тарифов на природный газ;

- 1155, об установлении моратория на сплошную вырубку лесов;

- 2173, о дополнительных гарантиях сохранения лесов.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть два законопроекта:

- 0873, о введении запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Межфракционное объединение депутатов "Свободу Маркиву" создано в Раде

- 0939, об участии местных организаций партий в соответствующих местных выборах.

Также Рада рассмотрит переименование Переяслав-Хмельницкого в Переяслав и переименование трех сел.