С сегодняшнего дня вход на станцию метро "Золотые ворота" будут закрывать по утрам из-за ремонта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевского Метрополитена в Facebook.

"Мы начинаем последовательный ремонт всех эскалаторов на станции "Золотые ворота". Проведение таких работ требует изменения в графике работы станции.

С 30 октября по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 станцию будут ​​закрывать на вход. В это время два рабочих эскалатора наклона (один в ремонте) будут поднимать пассажиров на выход. Переход будет работать в обычном режиме.

В остальное время станция будет работать в обычном режиме", - сказано в сообщении.

Отмечается, что плановый капитальный ремонт шести эскалаторов на "Золотых воротах" продлится до 9 февраля 2021 года.





