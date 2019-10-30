МИД Болгарии дал подозреваемому в шпионаже российскому дипломату 24 часа, чтобы покинуть страну

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Посольство России в Болгарии подтвердило, что получило письменную ноту с требованием для одного из девяти своих первых секретарей покинуть страну. В дипломатическом представительстве пообещали, что лицо уедет из страны до дедлайна.

МИД Болгарии, офис прокурора и российское посольство не раскрывают имени дипломата.

28 октября досудебное расследование в отношении россиянина прекратили из-за его дипломатического иммунитета.

По данным правоохранителей, сотрудник посольства проводил тайные встречи с болгарскими чиновниками, включая человека, который имел доступ к секретной информации о делах Болгарии, НАТО и Европейского союза. Дипломат пытался передать данные другой стране.

По данным издания Mediapool, это первый публичный случай депортации российского дипломата с 2001 года.

Напомним, ранее стало известно, что агентство национальной безопасности Болгарии заподозрило первого секретаря посольства РФ в шпионаже.

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