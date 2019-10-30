28 октября возле Петровского на Донбассе наблюдатели слышали 7 выстрелов, - ОБСЕ

Об этом сообщается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"28 октября, осуществляя мониторинг примерно в 2 км к северу от н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), наблюдатели слышали 6 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 1-1,5 км на юго-восток и 1 выстрел из стрелкового оружия примерно за 1-2 км на юг", - говорится в отчете.

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Кроме того, находясь неподалеку, примерно в 2 км к северо-востоку от Богдановки (подконтрольна правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), наблюдатели слышали и видели взрыв артиллерийского снаряда, ориентировочно в 3-5 км на северо-запад.

"По оценке, все указанные нарушения режима прекращения огня произошли за пределами участка разведения, но в радиусе 5 км от его края", - отмечают в СММ ОБСЕ.

В целом в понедельник на Донбассе миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав 55 взрывов - против около 140 за предыдущие сутки.

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В Луганской области наблюдатели выявили больше нарушений "тишины" по сравнению с минувшими сутками, при этом не зафиксировав ни одного взрыва (в предыдущие сутки - один взрыв).