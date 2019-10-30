РФ начала самые масштабные со времен "холодной войны" военные учения с подводными лодками, - норвежская разведка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает норвежская телерадиовещательная корпорация "NRK".

"Это крупнейшая российская операция с подводными лодками с начала 1990-х годов и времен "холодной войны". Это операция, чтобы показать свою военную силу", - говорится в сообщении.

В операции принимают участие 10 российских подводных лодок, 8 из них - атомные. Ожидается, что военные учения продлятся 60 дней.

По информации разведки, лодки постараются максимально далеко уплыть в западную часть Атлантического океана так, чтобы их не обнаружили.

"Служба разведки сообщает, что целью России является показать, что она способна угрожать восточному побережью США, попадая глубже в Атлантику", - пишет издание.

Напомним, ранее стало известно, что российский спецназ заметили на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства. ФОТОрепортаж