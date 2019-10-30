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30.10.19 09:39

Североатлантический совет НАТО сегодня начинает двухдневный визит в Украину

Североатлантический совет НАТО, представители всех 29 государств-членов вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом, 30 октября начинает двухдневный визит в Украину, во время которого посетит Одессу и Киев.

Североатлантический совет НАТО сегодня начинает двухдневный визит в Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Визит начнется в Одессе 30 октября, Столтенберг и послы НАТО посетят 2-ю постоянную противоминную группу НАТО - SNMCMG2, четыре корабля которой вчера зашли в одесский порт в рамках патрулирования в Черном море.

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Генеральный секретарь также выступит перед курсантами Морской академии в Одессе.

31 октября в Киеве генсек НАТО будет председательствовать на заседании Комиссии Украина - НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского и выступит с обращением к Верховной Раде.

Планируется также отдельная встреча главы государства с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В частности, в 11 часов должна состояться встреча Президента Украины и генерального секретаря НАТО с представителями СМИ.

Североатлантический совет встретится со спикером парламента Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Кроме того, заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ и послы НАТО также проведут встречу со спикером и руководителями парламентских фракций.

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Североатлантический совет - ключевой орган принятия политических решений в НАТО.

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