Североатлантический совет НАТО сегодня начинает двухдневный визит в Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Визит начнется в Одессе 30 октября, Столтенберг и послы НАТО посетят 2-ю постоянную противоминную группу НАТО - SNMCMG2, четыре корабля которой вчера зашли в одесский порт в рамках патрулирования в Черном море.
Генеральный секретарь также выступит перед курсантами Морской академии в Одессе.
31 октября в Киеве генсек НАТО будет председательствовать на заседании Комиссии Украина - НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского и выступит с обращением к Верховной Раде.
Планируется также отдельная встреча главы государства с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В частности, в 11 часов должна состояться встреча Президента Украины и генерального секретаря НАТО с представителями СМИ.
Североатлантический совет встретится со спикером парламента Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.
Кроме того, заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ и послы НАТО также проведут встречу со спикером и руководителями парламентских фракций.
Североатлантический совет - ключевой орган принятия политических решений в НАТО.