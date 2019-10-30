Наказания за преступления в сфере игорного бизнеса должны предусматривать не штрафы, а реальные сроки, - Загребельская

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"Проект закона о легализации азартного бизнеса предусматривает наказание за преступления в этой сфере в виде штрафов. Это смешно и неэффективно. Государство будет тратить годы на доказательства факта совершения преступления, и даже получив обвинительный приговор вряд ли удастся взыскать хоть несколько десятков тысяч гривен", - отметиле Загребельская.

По ее словам, она понимает аргументацию "против" Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины и Министерства юстиции Украины.

"Ведь ответственность за ведение нелегального азартного бизнеса в виде реальных больших сроков - это как бы тоже самое, что за занятие любым лицензированным бизнесом без лицензии сажать за решетку. Но только "как бы тоже самое". Потому что азартный бизнес - это аддиктивный товар, который способен вызвать болезненную зависимость с летальным исходом. Это наркотик, а за нелегальный оборот наркотических средств в Уголовном кодексе Украины предусмотрены реальные немалые сроки", - подчеркнул Загребельская.

"Поэтому я уверена, если немного подумать и найти ответ на вопрос "почему да?", а не "почему нет?", то законодатели найдут совместно с Управлением и Минюстом правовую модель, которая позволит легально вооружить до зубов государство для борьбы с нелегальным азартом, который обязательно будет испытывать ее на прочность", - подытожила она.

Напомним, проект закона о государственном регулировании в сфере игорного бизнеса, который фактически легализует этот вид деятельности в Украине, зарегистрирован в парламенте 18 октября.

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