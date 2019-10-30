Восстановление контроля над Донбассом и Крымом должно быть на украинских условиях, - Вакарчук

Восстановление контроля над Донбассом и Крымом "должно быть по четкому плану, на украинских условиях". Об этом в Фейсбуке написал лидер партии "Голос", народный депутат Украины Святослав Вакарчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Именно для написания таких условий партия "Голос" инициировала временную специальную парламентскую комиссию по вопросам восстановления территориальной целостности Украины. Именно в рамках работы комиссии нужно начинать обсуждение такого плана", – написал Вакарчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это ошибка, - Вакарчук о разведении сил и средств в Золотом