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30.10.19 10:49

Мининфраструктуры планирует построить 4 концессионные дороги, - Криклий

Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проекты концессионных дорог M-06 Львов-Стрый, M-09 Львов-Тернополь, M-05 Киев-Белая Церковь и M-10 Львов-Краковец.

дороги

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе Первого инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе.

Ведомство готовит также пакет концессионных конкурсов в портах "Мариуполь", "Бердянск", "Одесса" и паромного комплекса в порту "Черноморск".

Кроме того, по словам Криклия, министерство помогает местным общинам подготовить концессию аэропортов "Херсон", "Черновцы", "Запорожье" и терминал Cargo в аэропорту "Белая Церковь". Помимо этого готовятся концессионные проекты железнодорожных вокзалов Харькова, Днепра, Хмельницкого, Николаева и Чопа.

Напомним, 18 октября Кабмин вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры.

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