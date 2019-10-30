Мининфраструктуры планирует построить 4 концессионные дороги, - Криклий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе Первого инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе.
Ведомство готовит также пакет концессионных конкурсов в портах "Мариуполь", "Бердянск", "Одесса" и паромного комплекса в порту "Черноморск".
Кроме того, по словам Криклия, министерство помогает местным общинам подготовить концессию аэропортов "Херсон", "Черновцы", "Запорожье" и терминал Cargo в аэропорту "Белая Церковь". Помимо этого готовятся концессионные проекты железнодорожных вокзалов Харькова, Днепра, Хмельницкого, Николаева и Чопа.
Напомним, 18 октября Кабмин вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры.