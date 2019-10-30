"Мы должны решать проблемы не по телефону, а смотря друг другу в глаза", - Зеленский о встрече в "нормандском формате"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил выступая в среду на Форуме единства в Мариуполе.

"Встреча в Нормандском формате должна состояться, потому что мы должны решать проблемы не по телефону, а смотря друг другу в глаза", - сказал Зеленский.

Напомним, вчера, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Ранее, председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что встреча в нормандском формате состоится после отвода войск.

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