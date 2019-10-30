Украина прекратила закачивать газ в подземные хранилища, - Коболев

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, прекратилась закачка газа в подземные хранилища.

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"Сегодня украинская ГТС и весь газовый рынок находятся в уникальном промежуточном состоянии эквилибриума", - сообщил Коболев.

Он отметил, что объемы закачки газа в хранилища пока совпадают с объемами отбора из хранилищ и равны нулю, то есть весь газ, который Украина добывает и импортирует, потребляется.

В общем запасы газа составляют более 21,74 млрд кубометров (минимум для прохождения зимы - 20 млрд кубометров газа).

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Напомним, в начале октября в "Нафтогазе" сообщили, что Украина полностью подготовила запасы газа на зиму. Их должно хватить даже в случае прекращения Россией транзита газа.