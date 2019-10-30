В случае обстрелов на участке разведения у наших Вооруженных сил есть все приказы для того, чтобы давать адекватный отпор, - Потураев

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если там будут настоящие обстрелы, и в первую очередь на участке разведения, наши Вооруженные силы, насколько я знаю, от Генерального штаба, верховного главнокомандующего имеют все приказы для того, чтобы давать адекватный отпор в ответ на обстрелы и, конечно, процесс будет, к сожалению, прекращен", - сказал Потураев.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

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