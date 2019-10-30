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30.10.19 11:48

Я звонил сегодня министру обороны - он говорит, что в разведении войск более-менее нет препятствий, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что сегодня звонил министру обороны Андрею Загороднюку по разведению войск в Золотом.

михельсон,золотое

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Я позвонил сегодня министру обороны и спросил, нормально ли сейчас идет весь этот процесс, по плану ли. Он говорит, что более или менее нет никаких препятствий. То есть оно идет сейчас, как было запланировано", - сказал Арахамия.

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Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.

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