В поселке Днепровское школьникам продлили каникулы из-за отсутствия отопления в школах

Информацию подтвердила Людмила Мица, исполняющий обязанности руководителя отдела образования Верхнеднепровской районной госадминистрации. Вынужденные дополнительные каникулы ввели в учебных заведениях, которые отапливаются котельной ТОВ "Промтеплопостач", в связи с непогашенной задолженностью за предыдущий отопительный сезон.

Проблемная ситуация с отоплением школ и амбулатории началась еще в первом полугодии. В апреле текущего года с внезапными проверками в котельную ТОВ "Промтеплопостач", которая обогревает местные школы и амбулаторию, нагрянула прокуратура, тем самым спровоцировав аварию – они опечатали щиток, а без него запуск котелен для школы и амбулатории просто невозможен. Система была не законсервирована должным образом и более полугода котельная находилась в аварийном режиме.