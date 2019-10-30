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30.10.19 11:53

"Слуга народа" поддержит снятие неприкосновенности с Дубневича, - Корниенко

Фракция "Слуга народа" будет голосовать в Верховной Раде за лишение неприкосновенности народного депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

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Об этом в комментарии журналистам в парламенте заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Будем поддерживать снятие неприкосновенности. И я думаю, что большинство депутатов поддержат остальные меры, если прокуратура будет просить об этом", - сказал Корниенко.

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Ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

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