"Секс защищенный, классика и орал. Час – 100$": Журналисты сняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой. Нардеп заявил, что устроил провокацию

Переписку обнародовало издание "Буквы", сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в смартфоне нардепа есть два чата со знакомствами: "Сеть знакомств Мам…" и "Loveeto".





Во время голосования Яременко читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

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Потом Богдан Яременко стал переписываться с девушкой, возможно, другой:

Яременко: …условия встречи с тобой?

Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.

Фото: #Буквы

Позже Яременко подтвердил факт переписки, но утверждает, что это была спланированная провокация.

"Про провокации. После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подглядывают в наши телефоны. Получив такой сигнал я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованую "переписку". Это сработало. Охотник за жжеными фактами сфотографировал то, чего нет. Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ", - написал нардеп.

Отметим, что уБогдана Яременко есть супруга Виктория и двое детей – дочь и сын.