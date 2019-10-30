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30.10.19 11:54

"Секс защищенный, классика и орал. Час – 100$": Журналисты сняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой. Нардеп заявил, что устроил провокацию

Народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко вчера во время работы в сессионном зале Парламента переписывался в онлайн-сети знакомств.

Переписку обнародовало издание "Буквы", сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в смартфоне нардепа есть два чата со знакомствами: "Сеть знакомств Мам…" и "Loveeto".

Секс защищенный, классика и орал. Час – 100$: Журналисты сняли переписку слуги народа Яременко с проституткой. Нардеп заявил, что устроил провокацию 01
Секс защищенный, классика и орал. Час – 100$: Журналисты сняли переписку слуги народа Яременко с проституткой. Нардеп заявил, что устроил провокацию 02

Во время голосования Яременко читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

Секс защищенный, классика и орал. Час – 100$: Журналисты сняли переписку слуги народа Яременко с проституткой. Нардеп заявил, что устроил провокацию 03

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Потом Богдан Яременко стал переписываться с девушкой, возможно, другой:

Яременко: …условия встречи с тобой?

Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.

Секс защищенный, классика и орал. Час – 100$: Журналисты сняли переписку слуги народа Яременко с проституткой. Нардеп заявил, что устроил провокацию 04

Фото: #Буквы

Позже Яременко подтвердил факт переписки, но утверждает, что это была спланированная провокация.

"Про провокации. После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подглядывают в наши телефоны. Получив такой сигнал я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованую "переписку". Это сработало. Охотник за жжеными фактами сфотографировал то, чего нет. Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ", - написал нардеп.

Секс защищенный, классика и орал. Час – 100$: Журналисты сняли переписку слуги народа Яременко с проституткой. Нардеп заявил, что устроил провокацию 05

Отметим, что уБогдана Яременко есть супруга Виктория и двое детей – дочь и сын.

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