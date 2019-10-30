Из АРМА исчезли десятки документов по арестованному имуществу: "Стартовало служебное расследование"

Об этом сообщается на сайте АРМА, передает Цензор.НЕТ.

"28 октября стало известно, что несколько десятков распорядительных документов (приказов и других документов) АРМА не находятся по месту их хранения в АРМА. Эти документы касаются управления арестованным имуществом. По указанным фактам 29 октября было начато дисциплинарное производство с отстранением от исполнения служебных обязанностей некоторых работников АРМА; стартовало служебное расследование. По результатам дисциплинарных производств и служебного расследования в Агентстве составят соответствующие выводы. В случае подтверждения потери документов эти выводы будут предоставлены в правоохранительные органы для принятия решений в пределах их компетенции", - говорится в сообщении.

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"Стоит обратить внимание, что до 08 ноября этого года аудиторская компания проводит внешний аудит деятельности АРМА. Также в ноябре этого года запланирована оценка результатов деятельности руководителя АРМА в СКМУ. Правительство и парламент принимают меры по созданию комиссии по внешнему контролю АРМА. В конце концов, в ближайшее время начнется проверка АРМА Счетной палатой. Эти обстоятельства могут свидетельствовать об умышленном характере действий определенных лиц, сокрытии указанных документов, с целью создания искусственных препятствий деятельности АРМА и дискредитации последнего перед органами контроля и аудита", - добавили в АРМА.

Напомним, АРМА является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, занимающимся розыском активов, полученных преступным путем, а также управлением активами, арестованымы по уголовным производствам.