ВАКС отложил рассмотрение дела Омеляна до 18 ноября

Сегодня Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в судебном заседании, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Напомним, 13 сентября 2018 года министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК. Он обвиняется в том, что, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных соответственно на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сначала тебе говорят делать реформы, но после первой победы СМИ называют тебя "насильником и коррупционером", - Омелян

ВАКС начал рассмотрение дела Омеляна по существу 21 октября.