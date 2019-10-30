Абитуриентам из Крыма и ОРДЛО нужно предоставить право поступать не только в определенные государством вузы, - Новосад

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила в среду в Мариуполе на Форуме Единства.

"Пять лет мы предоставляем право абитуриентам с неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма доступ к ограниченному перечню учреждений высшего образования. Те, кто поступает из Крыма, имеют доступ в таком южном поясе, в Николаеве и Херсоне и других южных областях, а те, кто поступает из оккупированного Донбасса, поступают по этой упрощенной процедуре только в перемещенные вузы. Мне кажется, что за пять лет такая сегрегация себя понемногу исчерпывает, и мы должны переосмыслить доступ для этих абитуриентов", - сказала Новосад.

Министр, в частности, считает, что для данной категории абитуриентов необходимо предоставлять право поступать не только в определенные государством вузы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2019 году через образовательные центры в украинские вузы поступили более 1,8 тыс. абитуриентов из Крыма и ОРДЛО, - Новосад

В то же время, глава ведомства отметила, что важным остается вопрос подготовки абитуриентов с неподконтрольных территорий к вступлению в украинские вузы. Среди прочего, по словам Новосад, также нуждается в урегулировании вопрос эффективной работы перемещенных вузов, так как не все они показывают хороший результат.