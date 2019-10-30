Возможность пойти в армию с 18 лет сохранилась и существует до сих пор, - замминистра обороны Полищук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.

"Что касается призыва, законодательно никто не отменял призыв с 18 лет. В законодательной базе, в законодательном поле Украины призыв с 18 лет сохранен. Просто, напоминаю, в 2014 году было принято решение, на мой взгляд очень правильное, не призывать молодых людей до 20-летнего возраста. В то же время, возможность пойти служить для тех 18-летних, которые хотят в армию, сохранилась и существует до сих пор", - отметил Полищук.

По словам Полищука, еще одним правильным решением был отказ от направления "срочников" в зону боевых действий, чтобы вместо этого в тылу готовить из них активный резерв для ВСУ.

Напомним, ранее начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко заявил, что управление персонала штаба Командования Сухопутных войск инициирует возвращение призыва на срочную службу с 18 лет.

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